السجن 3 سنوات لسائق توك توك تعدى على طالبة أثناء سيرها للدرس بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية مجمع الدخيلة، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد على سالمان، والمستشار محمود سلامة شرف الدين وسكرتير المحكمة عادل عزت، بالسجن المشدد 3 للمتهم " أ.ح.س " سائق توك توك، لاتهامه بالتعدى على طالبة بالطريق العام.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 7738 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، ببلاغ من والد المجني عليها ، بقيام المتهم بالتعدى عليها بالطريق العام بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول ، أنه حال سير المجني عليها " ر.م.م" طالبة بالطريق العام، لذهابها الي أحد الدروس، استوقفها المتهم " أ.ح.س" سائق توكتوك ، وقام بالامساك بها وفر هاربا ، فقامت المجني عليها بالاستغاثة ، وأبلغت والدها بالواقعة ، وقام بتحرير محضر للمتهم ، وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهم.