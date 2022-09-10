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الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة بحضور وزير الكهرباء

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:51 م
الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة بحضور وزير الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب معتز قنديل المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9,2 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء".

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