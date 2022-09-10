الداخلية تطلق النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات الأحوال المدنية

كتب محمود عبد الراضي

أطلقت الداخلية النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" (http://cso.moi.gov.eg/)، لتقديم خدمات القطاع الإلكترونية بسهولة ويسر (شهادة ميلاد – شهادة وفاة – قسيمة "زواج / طلاق" – قيد "عائلى ، فردى" – بطاقة رقم قومى "بدل فاقد / بدل تالف" – إستمارة رقم قومى "عادية / مستعجلة / مميزة" – بطاقة رقم قومى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة).

ويقوم على تنفيذ تلك الخدمات فريق عمل متخصص لتلقى وفحص الطلبات الواردة من المواطنين وتنفيذها وإرسالها للمواطنين طالبى الخدمة بمحال إقامتهم.

كما تم إستحداث خدمة إستخراج وثائق القطاع المترجمة "مسبقاً" (شهادة ميلاد – شهادة وفاة – وثيقة طلاق – قيد عائلى – قيد فردى)، وذلك لعدد (23) لغة أجنبية ، وكذا تحديث آليات التقدم للحصول على الخدمات لتضمين وتطبيق تعليمات وشروط الإصدار لبطاقة الرقم القومى وذلك لتحسين فرص قبول الطلب وعدم تسجيل طلبات تجديد الرقم القومى التى لايسمح بإصدارها دون حضور المتقدم إلى موقع السجل المدنى ، بالإضافة إلى دعم التصفح والتشغيل على الهواتف المحمولة والحاسب اللوحى من خلال ذات الموقع ، وإدراج وسائل لشرح الخدمة وآلية الحصول عليها.

يأتى ذلك إستمراراً لسعى وزارة الداخلية لتطوير وتحديث كافة جوانب الخدمات الجماهيرية بما يسهم فى التيسير على المواطنين، وتلقيهم للخدمات بصورة مميزة.