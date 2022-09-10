الداخلية السعودية: ضبط 15 ألفا و568 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل

إيمان حنا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 15 ألفا و568 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة، وترحيل 9 آلاف و293 مخالفا.

وذكرت الوزارة، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 1 وحتى 9 سبتمبر الجاري، أسفرت عن ضبط 15 ألفا و568 مخالفا، منهم 9 آلاف و331 مخالفا لنظام الإقامة و4 آلاف و226 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2011 مخالفا لنظام العمل.وفق واس.

أوضحت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 260 شخصا، كما تم ضبط 38 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 20 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأضافت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 46 ألفا و64 وافدا مخالفا منهم 43 ألفا و5 رجال، و3059 امرأة، فيما تمت إحالة 36 ألفا و540 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2081 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9 آلاف و293 مخالفا.

وحذرت الداخلية السعودية "من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء".