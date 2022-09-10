وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الخروقات توزعت بين 67 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و48 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و 35 خرقاً غرب محافظة حجة، و14 خرقًا في جبهات محافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع، وخرقان في جبهة كتاف البقع بمحافظة صعدة.

وأوضحت الوكالة أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش اليمني، في مختلف الجبهات، بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل اثنين من عناصر الجيش اليمني وإصابة 13 آخرين.