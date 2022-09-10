وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم /السبت/ - أن منطقة التل بطرابلس شهدت قيام مواطن مطلوب للجهات الأمنية لكونه من أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية بإطلاق النار من أسلحة حربية يرافقه 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين في اتجاه محل لبيع الهواتف المحمولة مملوك لأحد المواطنين، ثم دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة.



وأضاف أن الحادث نتج عنه مقتل المطلوب المذكور وصاحب المحل واثنين من المواطنين العاملين في المحل.



وتوجهت قوة من الجيش إلى المكان حيث عملت على عزله وتولى الخبير العسكري تفجير قنبلة يدوية عثر عليها ملقاة في المحل، وذلك بسبب خطورة نقلها، كما تم تعطيل قنبلتين أخريين كانتا بحوزة أحد المطلوبين من المتهمين.



وأشار إلى أن دورية من مديرية مخابرات القت القبض على أحد المتهمين بارتكاب الحادث بعدما تبين أنه شارك في الهجوم.

وأوضح أن المضبوطات تم تسليمها للقضاء المختص الذي باشر التحقيقات مع المتهم.

ك ف