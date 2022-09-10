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التعليم: التعريف بأنشطة "توكاتسو" وتطبيقها بمدارس التعليم العام الحكومية

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:15 ص
التعليم: التعريف بأنشطة "توكاتسو" وتطبيقها بمدارس التعليم العام الحكومية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى إطار خطة الوزارة لتدريب القيادات التربوية والمعلمين على الباقة الأساسية من أنشطة توكاتسو، والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتستهدف 30 ألف معلم وموجه وقيادات تعليمية، واستمرارًا لخطة التدريب علي أنشطة التوكاتسو المدرجة في نظام التعليم الجديد 2.0، تم عقد ورشة عمل للتعريف بأنشطة توكاتسو اليابانية وتطبيقها فى مدارس التعليم العام الحكومية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بمدينة بورسعيد بالتعاون مع كلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، بحضور السادة مديري المديريات التعليمية ومديري التعليم الابتدائي بمحافظات مصر.
 
وقام البروفيسور هيروشي سوجيتا بإلقاء محاضرة تعريفية عن أنشطة التوكاتسو وتأثيرها علي الأطفال والمعلمين والمجتمع المحيط ومفهوم التوكاتسو مع عرض فيلم تسجيلي إيضاحي يبين أثر توكاتسو في تكوين الشخصية السوية المبدعة، ومحاضرة للدكتورة عزيزة خليفة مدير عام تنمية مادة العلوم وكبير فريق البحث والتطوير لأنشطة توكاتسو عن أنشطة توكاتسو في المدارس الحكومية. 
 
جاء ذلك بحضور نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، وهالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتورة هدي بشير عميد كلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، ولفيف من الخبراء اليابانين من وكالة الجايكا اليابانية وأعضاء وحدة المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي.
 

التربية والتعليم

التعريف بأنشطة التوكاتسو

تطبيق أنشطة التوكاتسو

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