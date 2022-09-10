التحقيق مع شخص متهم بالنصب على المواطنين واستولى على 25 مليون جنيه بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تباشر جهات التحقيق بالشرقية تحقيقاتها مع شاب؛ لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على ملايين الجنيهات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت عدة بلاغات من جانب عدد من المواطنين يتهمون فيها المتهم ع ع ، أحد أصحاب إحدى شركات الأدوية البيطرية، يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

من جانبه، يقول ياسر مرجان، محامي عدد من الضحايا، إن المتهم تحصل على أموال الضحايا منذ عام 2019، وبعدها ماطل في سداد الأموال فحرر الضحايا بلاغات ومحاضر رسمية وأن إجمالي المبالغ المالية يصل إلى 25 مليون جنيهًا، وأن المتهم قد سبق اتهامه في 26 قضية مماثلة.

وكانت من بين القضايا المتهم فيها المتهم بالنصب والاحتيال القضية رقم 1306 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2018، والقضية رقم 3883 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2018، والقضية رقم 2055 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2019، والقضية رقم 4395 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2019، والقضية رقم 6701 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2019، والقضية رقم 3605 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2020، والقضية رقم 5507 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2021، والقضية رقم 5508 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2021، و2296 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، والقضية رقم 2248 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، والقضية رقم 258 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، والقضية رقم 853 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، صدر فيها جميعها حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات بحق المتهم عن كل قضية، والقضية رقم 21357 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2022، المقيدة برقم 5756 جنح مستأنف ههيا لسنة 2022، صدر فيها حكمًا نهائيًا بالحبس لمدة سنة واحدة.