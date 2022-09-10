البنتاجون يرصد 1.2 مليار دولار لتعويض أسلحته المستنفدة فى أوكرانيا

وكالات

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي وليام لابالانت، أن البنتاجون أبرم عقودا بقيمة 1.2 مليار دولار لتعويض الأسلحة والذخيرة التي تم نقلها إلى أوكرانيا من ترساناته.

وأضاف: "يجري تنفيذ عقود بحوالي 1.2 مليار دولار لتجديد المخزونات العسكرية الأمريكية حيث تم تخصيص 352 مليون دولار لشراء صواريخ جافلين، و624 مليون دولار لصواريخ ستينغر، و33 مليون دولار لأنظمة هيمارس".

وبحسب قوله، فقد صدرت أوامر بإنتاج أسلحة جديدة لأوكرانيا بنفس الكمية، بما في ذلك قذائف مدفعية من عيار 155 مم وطائرات بدون طيار ورادارات و"مركبات تكتيكية".

بدورها ذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مسؤولين في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، أن استعادة الترسانات قد تستغرق عدة سنوات.

واضافت"قد يكون لنقص الكوادر عواقب وخيمة على قدرة الحلفاء على مساعدة أوكرانيا وتأخير تجديد موارد قواتهم في حال نشوب صراع جديد".