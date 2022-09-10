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البريطانيون يضعون الزهور أمام قصر باكنجهام للتعازى في الملكة إليزابيث.. صور

السبت، 10 سبتمبر 2022 09:56 ص
البريطانيون يضعون الزهور أمام قصر باكنجهام للتعازى في الملكة إليزابيث.. صور طفلة تضع الزهور أمام قصر باكنجهام
كتب عبد الوهاب الجندى

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توافد عدد كبير من البريطانيين إلى قصر باكنجهام في العاصمة لندن، لوضع أكاليل الزهور والأعلام والرسائل التذكارية أمام القصر، تعبيرا عن حزنهم على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأعلن قصر باكنجهام الخميس الماضي، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن عمر يناهز 96 عاما، وأكد في في بيانه أن "الملكة توفيت".

وبعد إعلان القصر، وفاة الملكة، تنتظر بريطانيا ملكا جديدا، وهو الأمير تشارلز الثالث الذي سيتم إعلانه ملكا اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الانضمام بالعاصمة لندن، ولأول مرة في التاريخ، سيتم بث الإعلان الرسمي للملك الجديد على التلفزيون.

 

سيدة تحمل صورة الملكة
سيدة تحمل صورة الملكة

 

طفلة تحمل الزهور
طفلة تحمل الزهور

 

طفلة تضع الزهور أمام القص
طفلة تضع الزهور أمام القص

 

وضع تاج أمام القصر
وضع تاج أمام القصر

 


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