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استكمال محاكمة المتهمين بخلية روض الفرج الإرهابية اليوم

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:00 ص
استكمال محاكمة المتهمين بخلية روض الفرج الإرهابية اليوم محكمة_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تواصل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم السبت، محاكمة 5 أشخاص فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، والمعروفة إعلاميا بخلية روض الفرج الإرهابية.
 
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

خليه روض الفرج

خليه ارهابيه

الجنايات

اخبار الحوادث



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