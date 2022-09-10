إقبال كبير على شراء الأدوات المدرسية بصورة "محمد صلاح" فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

استعدت الأسواق بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسى الجديد ، بتجهيز الأدوات المدرسية المختلفة فى الأسواق ووضع قوائم الأسعار الجديدة لجذب انتباه المواطنين وشراؤها ، فى الإسكندرية يعتبر سوق الورق بمنطقة المنشية من أشهر الأسواق فى بيع المستلزمات المدرسية والتى يقبل عليها عدد من كبير من المواطنين نظرا لانخفاض اسعاره عن باقى الأسواق ، ورصد " اليوم السابع" نسبة الاقبال فى جولة داخل السوق.

ويقول محمد العربى، أحد الباعة، أن الأدوات المدرسية التى عليها يقبل المواطنين المرسوم عليها مشاهير لاعبى كرة القدم على رأسهم محمد صلاح يليه كريستيانو وميسى ، ومن الأدوات المدرسية الشهيرة المرسوم عليها صور لاعبى كرة القدم المنتشرة هذا لاعام هى " الملقمة" وزجاجات المياه" الحديثة .

وأضاف أن الأسعار تبدأ من 15 جنيها حتى 35 بالنسبة "للمقلمة" وعليها إقبال كبير تنفذ دائما ويطلبوها باستمرار نظرا لشدة الأقبال عليها يوميا، موضحا أن معظم الأدوات المدرسية المرسوم عليها شخصيات شهيرة هى محلية الصنع يصنعها أصحاب المصانع والورش نظرا للاقبال عليها باستمرار .

واشار إلى أن مازال الاقبال على الأدوات المدرسية ليس كبير ويرتفع فى الأسبوع الأخير قبل بداية العام الدراسى خاصة فى سوق الورق لأن الاسعار بتختلف عن باقى المكتبات الخارجية والبيع بسعر الجملة لكافة المستلزمات الدراسية .



الإقبال على شراء الأدوات المدرسية بصورة محمد صلاح (1)



الإقبال على شراء الأدوات المدرسية بصورة محمد صلاح (2)