إطلاق روبوت للتلاوات والخطب لخدمة قاصدى الحرمين

وأوضح الرئيس العام أن وكالة الرئاسة بالمسجد الحرام والنبوي تحرص على تسهيل المهام اليومية لخدمية القاصدين، بتقليل الجهد البدني، وتعزيز التقنية الذكية؛ لمواكبة رؤية 2030، وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة قاصدي المسجدين، مؤكدًا عزم الرئاسة على المُضي قدمًا في عالم التقنية، ومواكبة التحول الرقمي، ودعم وتعزيز ثقافة التحول الرقمي وقياسه بالوكالة، وتوفير استراتيجية لخلق قيمة تنافسية عالية، وفرق عمل متطورة، واستدامة ثقافة الإبداع.