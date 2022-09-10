إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج، عند نقطة الكيلو 60 اتجاه محافظة قنا، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم. تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم. تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد خلف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 60 اتجاه قنا. نتج عن الحادث إصابة سلوى . ا .م 50 سنة بإشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأمنيه . ع . ع 25 سنة بسحاجات وكدمات، ومحمود . ع . ع 18 سنة بسحاجات وكدمات، وعمرو . ع . ع بكدمات بالجسم، وعبد العزيز . ع . ع 17 سنة بجرح بالراس، و الزهراء . ع . ع14 سنة بسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.