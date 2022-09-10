إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شاب، اليوم السبت، بطلق ناري في مشاجرة بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة وتكثف من جهودها لضبط المتهمين في الواقعة، وتبين إصابة "محمد.ف 30 عاما".

تم تحرير محضر وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج.