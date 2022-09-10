إحالة 4 أشقاء للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل زوج شقيقتهم والتمثيل بجثته فى الجيزة

أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشقاء إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل زوج شقيقتهم في القضية رقم 1276 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة .

كشفت تحقيقات النيابة العامه أن المتهمين مثلوا بجثة المجني عليه انتقاما منه لمعايرته شقيقتهم بشرفها بعد فترة قليلة من زواجهما، حيث عايرها بأن أسرتها تركتها له دون عقد زواج رسمي بسبب عدم حمله لبطاقة شخصية.

يواجه المتهمين «رفاعي. ر»، 33 سنة، بائع متجول، «مصطفی. ر»، 21 سنة، عامل، «محمد. ر»، 27 سنة، قهوجی، «أحمد. ر»، 25 سنة، قهوجي؛ لأنهم قتلوا المجني عليه «محمود. م»، عمدًا مع سبق الإصرار؛ بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه لخلافات بينهم، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنًا ونحروه بأسلحة بيضاء ممثلين بجسده لأجزاء فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، فقال أحدهم إن علاقة صداقة جمعت بين المجني عليه والمتهم الأول لمدة 10 سنوات تعاطيا فيها المخدرات سويا ولقوة علاقتهما تقدم الأول لخطبة شقيقته «منار. ر»، وبعرض الأمر على أهليتها وافقوه جميعاً ولكن ليس خطبة بل زواجًا، وحال تحريرهم العقد الشرعي للزواج فوجئوا بعدم وجود بطاقة رقم قومى للمجنى عليه، بما يعني عدم إتمام الزيجة، وعلل لهم ذلك بوجود حكم غيابى صادر قبله في جناية سلاح بمحافظة الفيوم، إلا أن المتهمين وافقوا على إتمام الزيجة ومن غير عقد شرعی وعاشرها المجنى عليه معاشرة الأزواج، ولكنه في أعقاب زواجهما انهال عليها سبًا وضرباً وأهانها بأهلها وأنهم تركوها له دون ورقة رسمية تثبت زيجتهما، فقصت إهانتها على والدها الذي أخبر بدوره أنجاله المتهمين الذين تملكهم الغضب مما تعرضوا له من إهانات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استدرجوا زوج شقيقتهم لـ"قعدة أنس" تعاطوا فيها المواد المخدرة بشراهة وشربوا الخمور حتى فقد زوج شقيقتهم اتزانه فجردوه من ملابسه وألبسوه "قميص نوم حريمي" وصوره به كنوع من كسر النفس بسبب معايرته لشقيقتهم ثم انهالوا عليه طعنا في انحاء متفرقة من جسده وتركوه ينازع الموت لمدة قاربت على 9 ساعات حتى قرروا اخيرا انهاء حياته فمسك احدهم رقبته وقام آخر بنحره كالذبيحة وشقوا بطنه خلال تقطيع جثته لأشلاء وحمل أحد المتهمين "الكبد" والتهم جزء منه ثم لفظه على الأرض كي يشفي غليله من اعتقادهم بان المتهم مرمغ سمعتهم في الارض بما نعت به شقيقتهم.

فوجئت الزوجة يوم الواقعة بحضور زوجها المجني عليه لمسكن أهليتها وأخذ الأخير رفقة المتهمين من الأول حتى الرابع في تناول المشروبات الكحولية والمخدرة – كعادتهم، وبعد فترة زمنية تناهى لسمعها صوت استغاثة زوجها يطالب أشقاءها برحمته والابتعاد عنه ولما استبينت أمره نهروها، وعقب فترة صعد لها شقيقها المتهم "أ.ر" وأعلمها بقتلهم زوجها وتناهى لسمعها حينها صوت شقيقها المتهم "ر.ر" أنه سيقتلها إن لم يكن هناك عقد شرعي لزواجها فآثرت الهرب خوفاً منهم.