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إجراء 13 حالة قسطرة قلب بمستشفى بنها التعليمى للقضاء على قوائم الانتظار

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:17 ص
إجراء 13 حالة قسطرة قلب بمستشفى بنها التعليمى للقضاء على قوائم الانتظار قسطرة القلب بالمستشفى
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت إدارة مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتورة فاطمة الشباسي مدير المستشفى، أنه في إطار الاستجابة للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والقسطرة، وتحت رعاية الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومتابعة مستمرة من الدكتور وائل الدردنلي نائب الشؤون الفنية للهيئة، تم أمس الجمعة إجراء 13 حالة قسطرة منهم 10 حالات توسيع بالونى وتركيب دعامات في أكبر لستة منذ بدء العمل بالوحدة حتى الآن.

وأكدت الدكتورة فاطمة الشباسي مدير مستشفى بنها التعليمي، أنه أجرى قسم القلب برئاسة الدكتور وائل مقلد 13 حالة قسطرة، اليوم الجمعة، منهم 10 حالات توسيع بالونى وتركيب دعامات، مشيرة إلى أن هذه أكبر لستة تمت بقسم القلب بالمستشفى منذ بدء العمل بالوحدة حتى الآن.

وتقدمت إدارة المستشفى بالشكر لأطباء قسم القلب على ذلك المجهود الكبير، والعمل حتى في يوم الجمعة، للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالقسم في أسرع وقت ممكن، تخفيفا على أهالينا من المرضى، وفى إطار تقديم خدمة أفضل لهم.

 

جانب من حالات القسطرة
جانب من حالات القسطرة

 

قسطرة القلب بالمستشفى
قسطرة القلب بالمستشفى

 

قسطرة القلب بمستشفى بنها التعليمي
قسطرة القلب بمستشفى بنها التعليمي

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