اليوم السابع
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أهالى قرية كفر عامر وشكر بالقليوبية يطالبون باستكمال الصرف الصحى.. والمحافظ يرد

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:00 ص
أهالى قرية كفر عامر وشكر بالقليوبية يطالبون باستكمال الصرف الصحى.. والمحافظ يرد الصرف الصحى
كتبت: شيماء حمدى - القليوبية - إبراهيم سالم

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أرسل القارئ سامح محمد صلاح الدين كمال من سكان قرية كفر عامر ورضوان كفر شكر قليوبية بجوار مسجد سيدي عامر شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن"باليوم السابع"، بسبب عدم استكمال مشروع مياه صرف صحي وغرق الشوارع والبيوت بمياه المجارى وانتشار الرائحة الكريهة والخوف من العدوى بالأمراض .

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه بالنسبة لمحطة صرف كفر عامر ورضوان تم الانتهاء من جميع الأعمال وهى الآن تحت تصرف الشركة المنفذة وهى شركة الأسمنت المسلح حتى 6 / 9 / 2022، في مرحلة التشغيل التجريبي، وتم طرح مناقصة عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر شكر لتوصيل الغرف المنزلية للمواطنين، وسيتم البدء قريبا.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 


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