أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 1114 جنيها

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام جلسات التداول الأسبوعي، تحرك ملحوظ بحوالي 4 جنيهات، ليسجل جرام الذهب ارتفاع من 1110 جنيها إلى 1114 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب.

وعن تفاصيل سعر الذهب في مصر اليوم، كشف أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب، أن أسعار الذهب تسجل 1114 جنيها لعيار 21 الآن وبلغ عيار 18 سعر 955 جنيها في حين بلغ سعر الذهب عيار 24 سعر 1273 جنيها والجنيه الذهب يبلغ 8912 جنيها.

وقال أسامة الجلا ، إن الطلب على الذهب في مصر مستمر ولم يشهد أية تراجعات في الفترة الأخيرة، بل هناك تنامي في الطلب على الجنيهات الذهب والسبائك الذهبية ذات الأوزان المختلفة في الفترة الحالية، خاصة في ظل اتجاه الناس للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف "الجلا" في تصريحات له، أن هناك تنوع في الطلب بالأسواق لكن لا يزال الجنيهات والسبائك في صدارة المشهد حتى الآن، لافتا إلى أن تحرك الأسعار سواء بالارتفاع أو الهبوط له عدة ضوابط أهمها عوامل العرض والطلب وحركة الأونصة في البورصة العالمية وأخيرا أسعار الدولار.