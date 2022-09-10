اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 1114 جنيها

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:21 م
أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 1114 جنيها أسامة الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام جلسات التداول الأسبوعي، تحرك ملحوظ بحوالي 4 جنيهات، ليسجل جرام الذهب ارتفاع من 1110 جنيها إلى 1114 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب.

وعن تفاصيل سعر الذهب في مصر اليوم، كشف أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب، أن أسعار الذهب تسجل 1114 جنيها لعيار 21 الآن وبلغ عيار 18 سعر 955 جنيها في حين بلغ سعر الذهب عيار 24 سعر 1273 جنيها والجنيه الذهب يبلغ 8912 جنيها.

وقال أسامة الجلا ، إن الطلب على الذهب في مصر مستمر ولم يشهد أية تراجعات في الفترة الأخيرة، بل هناك تنامي في الطلب على الجنيهات الذهب والسبائك الذهبية ذات الأوزان المختلفة في الفترة الحالية، خاصة في ظل اتجاه الناس للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف "الجلا" في تصريحات له، أن هناك تنوع في الطلب بالأسواق لكن لا يزال الجنيهات والسبائك في صدارة المشهد حتى الآن، لافتا إلى أن تحرك الأسعار سواء بالارتفاع أو الهبوط له عدة ضوابط أهمها عوامل العرض والطلب وحركة الأونصة في البورصة العالمية وأخيرا أسعار الدولار.

 


اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب

اسعار الذهب الآن

سعر الذهب الآن في مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة