7 مرشحين لانتخابات الرئاسة فى النمسا يحصلون على التوكيلات المطلوبة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في النمسا، اليوم الخميس، أن سبعة مرشحين فقط لانتخابات الرئاسة المقرر إقامتها في التاسع من أكتوبر المقبل تمكنوا من جمع التوكيلات المطلوبة لخوض السباق.

وذكرت اللجنة - في بيان - أن التوكيلات المطلوبة تبلغ 6 آلاف توكيل، وحصل عليها مرشح مستقل واحد والباقون ينتمون إلى هيئات وأحزاب ومنهم الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلين، وجميعهم رجال.

وأوضح البيان أن المرشح المستقل الوحيد هو مالك شركة تصنيع أحذية ويدعى هينريش شتاودينجر 69 عامًا، موضحا أن جميع المرشحين لم يسبق لهم الترشح للانتخابات.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام نمساوية أن المرشح المستقل يريد تركيز حملته الانتخابية على قضايا الفقر وحماية المناخ.

يشار إلى أن 23 مرشحا سبق وأعلنوا عن خوض الانتخابات الرئاسية في النمسا في 9 أكتوبر المقبل يتقدمهم الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلين الذي يسعى لولاية رئاسية ثانية في السلطة مدتها ست سنوات.