5 معلومات حول الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة 2022.. تعرف عليها

كتبت : هند المغربي

تنطلق الدورة الـ77 الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أسابيع قليلة، حيث يستعد المجتمع الدبلوماسي في الأمم المتحدة، وكذلك سكان مدينة نيويورك، للاستقبال السنوي لقادة الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم، بعد عامين من الاضطراب الذي أحدثته جائحة كوفـيد-19.

ومن جانبه، نشر مركز إعلام الأمم المتحدة 5 معلومات حول الدورة 77 من الجمعية العامة خلال الفترة الواقعة بين 12 و 27 سبتمبر.

1. هنجارى رئيسا للجمعية العامة للدورة 77

يتنحى الملديفي عبد الله شاهد، الرئيس الحالي للجمعية العامة، وسيتولى الهنجاري كسابا كوروشي المسؤولية على مدى الأشهر الأثني عشر القادمة، ستتم مراسم التسليم يوم الإثنين 12 سبتمبر. حيث سيختتم عبد الله شاهد الدورة الـ 76 للجمعية العامة في الصباح، وسيتم افتتاح الدورة 77 رسميا يوم الثلاثاء 13 سبتمبر.

شغل كسابا كوروشي عدة مناصب داخل وزارة الخارجية و انخرط في عمل الأمم المتحدة لعدة سنوات، و شغل كوروشي منصب نائب رئيس الجمعية العامة خلال دورتها الـ 67 في 2011-2012.

2. قمة تحويل التعليم حدثا رئيسيا هذا العام

كما جرت عليه العادة، سيتمحور الاهتمام الدولي حول أسبوع المداولات رفيع المستوى، الذي ينطلق يوم الثلاثاء 20 سبتمبر ومع ذلك، فإن قمة تحويل التعليم، التي ستعقد في الأسبوع الذي يسبقه في مقر الأمم المتحدة - يوم الجمعة 16 والسبت 17 والاثنين 19 سبتمبر - تعتبر حدثا رئيسيا من قبل المنظمة.

يوم الجمعة هو "يوم التعبئة"، الذي سيقوده وينظمه الشباب، حيث سيعرض مخاوف الشباب بشأن تعليمهم على صناع القرار والسياسات، وسيركز على حشد الجمهور العالمي، والشباب، والمعلمين، والمجتمع المدني وغيرهم، لدعم تحول التعليم في جميع أنحاء العالم.

يوم الاثنين 19 سبتمبر، هو يوم قادة العالم، الذي يستفيد من حقيقة أن العديد من رؤساء الدول والحكومات سيحضرون إلى نيويورك في ذلك الأسبوع. ويتوقع صدور مجموعة من بيانات تتعلق بالالتزامات الوطنية من هؤلاء القادة.

وسيشهد اليوم أيضا تقديم إعلان قمة الأمم المتحدة للشباب وبيان رؤية الأمين العام لتحويل التعليم.

3. وقفة خاصة مع أهداف التنمية المستدامة

ستقام وقفة خاصة تتعلق بأهداف التنمية المستدامة لهذا العام، بين الساعة 8:30 صباحا والساعة 10:00 من يوم الاثنين 19 سبتمبر بتوقيت نيويورك، مباشرة قبل يوم القادة لقمة تحويل التعليم، وستكون فرصة لإعادة تركيز الانتباه على أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وهو مخطط لمستقبل أكثر عدلا للناس والكوكب.

4 . حقوق الأقليات

سيعقد يوم الأربعاء 21 سبتمبر، في قاعة مجلس الوصاية، اجتماع رفيع المستوى، كجزء من الاحتفال الذي يستمر لمدة عام بالذكرى الثلاثين للإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذى اعتمدته الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1992.

5. أسبوع الأهداف العالمية

سيتداخل النقاش العام مع أسبوع الأهداف العالمية والذي، على الرغم من وصفه بـ "أسبوع"، إلا أنه في الواقع برنامج مدته تسعة أيام مليء بالأحداث الافتراضية والواقعية التي ستقام بين 16 و 25 سبتمبر، ويشارك فيه أكثر من 170 شريكا من المجتمع المدني، والشركات التجارية، والأوساط الأكاديمية، ومنظومة الأمم المتحدة، لتسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

هذا بالإضافة إلى أسبوع المناخ في مدينة نيويورك، والذي يغطي مجموعة واسعة من التحديات المتعلقة بالمناخ؛ ومنتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص، الذي يديره الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يجمع الشركات التجارية والأمم المتحدة والمجتمع المدني مع بعضهم البعض، لمعالجة الأزمات العالمية؛ ومشروع العمل المناخي لعام 2002 من مجموعة "اتخذوا إجراء عالميا" أو ، والذي يجمع الفصول الدراسية من أكثر من 140 دولة معا، وتقام سلسلة من المقابلات الحية والزيارات المدرسية والتغطية الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي.