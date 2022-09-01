3429 حاوية بضائع خلال نشاط حركة الملاحة بميناء الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع، بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم تداول 213611 طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الانواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 3429 حاوية مكافئة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وفي سياق متصل فقد انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة ، حيث تم دخول وخروج عدد 50 سفينة إلى أرصفة الميناء خلال 48 ساعة ، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 29 سفينة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.