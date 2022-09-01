23 مليون برميل مكافىء يومياً مخزون جديد.. أهم المعلومات عن حقول عجيبة للبترول

كتبت -مروة الغول

يواصل قطاع البترول، ضخ الاستثمارات وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى ،حيث حقق القطاع معدلات هائلة على مدار الفترة الماضية وفيما يلى أهم نتائج اعمال العام المالى 2021/2022 لشركة عجيبة للبترول ، وكانت كالتالى ..

1- تحقيق متوسط إنتاج من الزيت الخام خلال العام بلغ نحو 35 الف برميل يومياً .

2-بالإضافة الى اكثر من 17 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال الفترة نفسها .

3- كما تم إضافة مخزون جديد بلغ اكثر من 23 مليون برميل مكافىء يومياً .

4- وبلغ اجمالى الاستثمارات نحو 326 مليون دولار.

5-الموقف الحالي لمشروعات الإنتاج المُبكر للغاز الطبيعى من الآبار الجديدة بمناطق امتياز عجيبة بالصحراء الغربية وفى هذا الاطار تمكنت الشركة من ربط البئر أركاديا للغاز الطبيعى بالصحراء الغربية على الإنتاج مؤخراً بمعدلات تصل الى 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً .

6- يجرى الانتهاء في الاطار ذاته من ربط البئر فراميد على الإنتاج بمعدلات تصل الى 25 مليون قدم مكعب غاز يومياُ استمراراً لجهود دعم انتاج الغاز الطبيعى .

7-تستهدف عجيبة حالياً الإسراع بإنجاز مشروع محطة معالجة الغازات الجديدة بمنطقة مليحة في اطار تطوير وتعظيم البنية التحتية التي تخدم عملية الإنتاج .

8-استطاعت الشركة تحقيق وفر في استهلاك السولار نتيجة تطوير منظومة توليد اللطاقة الكهربائية بمنطقتى مليحة وفرس .

9- كما حرصت على تطبيق اعلى معايير السلامة من خلال تطبيق برامج واستراتيجيات من ابرزها تحسين إدارة المقاولين وتطوير أنظمة مكافحة الحرائق وكشف الغازات .

10-كما تواصل عجيبة مشروع رقمنة دورة الأعمال بالشركة في اطار تطبيق التحول الرقمى كأحد أولويات العمل بالشركة ، وتم بالفعل التشغيل الفعلى لعدد من التطبيقات في مجالات الصيانة والطوارىء .