1200 مدرسة ببنى سويف تستعد لاستقبال 767 ألف طالب مع بداية العام الدراسى الجديد

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استعدادات مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن الاستعدادات المبكرة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي من المقرر أن ينطلق الأول من أكتوبر المقبل، لاستقبال ما يزيد عن 767 ألف و650 طالباً وطالبة فى مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والفني، بإجمالى عدد مدارس يزيد عن 1200 مدرسة بمختلف قرى ومدن المحافظة، منها "628 ابتدائي ، 436 إعدادي، 21 تجريبي، 85 ثانوي عام ، 28 فني صناعي، 6 فني زراعي، 16 تجارى".

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات المنظومة التعليمية بكافة عناصرها ومكوناتها، مشيراً إلى أن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة هو التكامل والتناغم بين كافة جهود الجهات المعنية وذات الصلة فى كل القطاعات، وفى مقدمتها العملية التعليمية التى تشهد اهتماما كبيرا من الدولة فى الفترة الحالية وفق لرؤية مصر 2030، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية أن تعمل كل المؤسسات بروح الفريق الواحد وأن تتكامل فيما بينها من أجل المصلحة العامة والدفع بجهود التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف بوكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد عبد التواب، والذى أكد أن المديرية قد بدأت مراجعة خطتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث أشار "عبد التواب" إلى الاجتماع الذي عُقد بديوان المديرية مع مديري الإدارات التعليمية والمراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية، وفي حضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة على المدارس والاطمئنان على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدرسة بشكل أساسي وزيادة المساحات الخضراء والتأكيد على استلام المدارس للكتب الدراسية وحظر جمع تبرعات بالمدارس تحت أى مسمى، مع سرعة الانتهاء من توزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول ووضع خطة مناسبة لسد العجز قبل بدء العام الدراسي ووضع جدول بالمجموعات الدراسية ومواعيد محددة لزيارة أولياء الأمور في مكان بارز بالمدارس.