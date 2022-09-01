يقظة قوة أمنية تسقط 3 ديلرات مخدرات مخدرات فى القاهرة

قادت يقظة قوة أمنية إلى ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

تمكنت قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) حال إستقلالهم سيارة "مُستأجرة" قيادة أحدهم " وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – مبلغ مالى - وهواتف محمولة)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.