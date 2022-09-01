اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:59 م
أكرم القصاص
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وفاة عامل صعقاً بالكهرباء أثناء صيانة تكييف بالفيوم

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:32 م
وفاة عامل صعقاً بالكهرباء أثناء صيانة تكييف بالفيوم صورة أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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لقى فنى صيانة تكييف مصرعه صعقاً بالكهرباء، أثناء عمله بصيانة تكييف فى أحد المراكز الطبية، وسط شارع السنترال بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من مركز طبي بمصرع شاب صعقاً بالكهرباء أثناء قيامه بعمل صيانة لتكييف.

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ بمنتصف شارع السنترال، وتبينّ مصرع شاب يدعى أسامة م ، ومقيم قرية العجميين بنطاق مركز شرطة أبشواي، حيث جرى فصل التيار الكهربائي، عن العقار السكني للتمكن من انتشال الشاب، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .


حوادث الماس الكهربائي

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



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