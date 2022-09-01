وزير بريطانى يحذر من تجمد المواطنين بالشتاء: رصدنا 37 مليار إسترلينى لدعم الكهرباء

كتبت: نهال أبو السعود

اعترف المستشار نديم الزهاوى ويزير الخزانة البريطانى بأنه يشعر "بقلق عميق" من أن الناس قد يتجمدون هذا الشتاء بسبب ارتفاع فواتير الطاقة خلال حديثه إلى سكاى نيوز حول أسعار الطاقة أثناء زيارة للولايات المتحدة.

سئل الزهاوى عما إذا كان بإمكانه أن يضمن للبريطانيين ألا يجد أى منهم نفسه فى وضع لا يستطيع فيه دفع فواتيرهم، وأجاب قائلا: "لا ينبغى عزل أحد لأنهم لا يستطيعون دفع فواتيرهم"

وتابع: "أنا أعمل مع الشركات للتأكد، ومع المنظمات غير الحكومية بالطبع، للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص الذين يكافحون حقًا يحصلون على المساعدة المالية... لكن الشركات نفسها بدأت بالفعل فى كتابة الرسائل ورسائل البريد الإلكترونى لسؤال الأشخاص عما إذا إنهم ضعفاء، إذا شعروا أنهم لا يستطيعون الدفع، فعليهم الاتصال بمورديهم وشركاتهم".

وأضاف: "أتعهد أننا سنقدم 37 مليار جنيه إسترلينى، بحيث تبلغ 1200 جنيه إسترلينى إلى ثمانية ملايين أسرة أكثر ضعفاً، لكننا سنتجاوز ذلك لأننا نعلم أننا بحاجة إلى ذلك، وعلينا إرسال رسالة إلى السيد بوتين أن هذه الاستراتيجية لن تنجح" مشيرا إلى قرارات الرئيس الروسى المتعلقة بالغاز والطاقة والكهرباء.

وردا على سؤال من كاى بورلى عما إذا كان يشعر بالقلق من أن الناس قد يتجمدون هذا الشتاء، قال الزهاوى أنه "قلق للغاية".