اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يصل القاهرة قادما من السويد بعد مشاركته بـ"الإسبوع العالمى للمياه"

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:03 م
وزير الرى يصل القاهرة قادما من السويد بعد مشاركته بـ"الإسبوع العالمى للمياه" الدكتور هانى سويلم وزير الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى القاهرة قادمًا من العاصمة السويدية ستكهولم بعد مشاركته فى "الإسبوع العالمى للمياه" الذى تناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.

 

وجاءت مشاركة وزير الرى فى المؤتمر تأتى تلبيةً لدعوة الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الإسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصلوالتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه.

 

والتقى سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه منهم ريكاردو مينا مديرمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR ، حيث تم مناقشة الترتيبات التى تتم بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة بخصوص قمة المناخ COP27 ، حيث يجرى التحضير لفعاليات دولية مكثفة تربط بين قضايا المياه والتغيرات المناخية.

 

وأشاد سويلم بالتعاون المثمر مع "مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث" والذى يشارك فى تنظيم جناح المياه بقمة المناخ ، كما توجهبالدعوة لممثلى المنظمة للمشاركة فى "إسبوع القاهرة الخامس للمياه" لعرض جهود المنظمة فى مجال أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة ، كما أشار إلى مجهودات الوزارة المبذولة فى مجال الحماية من أخطار السيول فى مصر ، والتى تهدف لحمايةالمواطنين وحماية المنشآت والبنية التحتية.


وزير الرى

ستوكهولم

اسبوع القاهرة للمياه

الانذار المبكر



الموضوعات المتعلقة

وزير الرى يناقش استعدادات أسبوع القاهرة للمياه وCop 27

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:15 ص

360مزارعا و22 باحثا يتقدمون للمشاركة فى مسابقات أسبوع القاهرة للمياه

الخميس، 04 أغسطس 2022 09:48 ص

"تحكيم مسابقات أسبوع القاهرة للمياه" تختبر المتسابقين فى البحث العلمى خلال 3 دقائق

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:30 م

‫الرى تبحث آخر الترتيبات اللوجيستية لأسبوع القاهرة للمياه

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:04 ص

"المياه فى قلب العمل المناخى" شعار أسبوع القاهرة للمياه فى النسخة الخامسة أكتوبر المقبل.. اجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل وجلسات فنية.. ووزير الموارد المائية: تعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 08:00 ص

وزير الرى يتابع استعدادات أسبوع القاهرة للمياه

الأحد، 17 يوليه 2022 12:57 م

وزير الرى يبحث استعدادات أسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ cop 27

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:11 م

الرى تبحث مع ممثلى مجلس وزراء المياه الأفارقة الاستعدادات لأسبوع القاهرة للمياه

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:09 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة