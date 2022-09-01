وزير الرى يصل القاهرة قادما من السويد بعد مشاركته بـ"الإسبوع العالمى للمياه"

كتبت أسماء نصار

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى القاهرة قادمًا من العاصمة السويدية ستكهولم بعد مشاركته فى "الإسبوع العالمى للمياه" الذى تناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت مشاركة وزير الرى فى المؤتمر تأتى تلبيةً لدعوة الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الإسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصلوالتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه.

والتقى سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه منهم ريكاردو مينا مديرمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR ، حيث تم مناقشة الترتيبات التى تتم بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة بخصوص قمة المناخ COP27 ، حيث يجرى التحضير لفعاليات دولية مكثفة تربط بين قضايا المياه والتغيرات المناخية.

وأشاد سويلم بالتعاون المثمر مع "مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث" والذى يشارك فى تنظيم جناح المياه بقمة المناخ ، كما توجهبالدعوة لممثلى المنظمة للمشاركة فى "إسبوع القاهرة الخامس للمياه" لعرض جهود المنظمة فى مجال أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة ، كما أشار إلى مجهودات الوزارة المبذولة فى مجال الحماية من أخطار السيول فى مصر ، والتى تهدف لحمايةالمواطنين وحماية المنشآت والبنية التحتية.