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وزير الخارجية الروسى: نأمل ألا يكون هناك كارثة نووية فى محطة زابوروجيا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:31 ص
وزير الخارجية الروسى: نأمل ألا يكون هناك كارثة نووية فى محطة زابوروجيا سيرجى لافروف - وزير الخارجية الروسى
كتب سمير حسنى

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أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، عن تطلع بلاده فى أن تكون زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا موضوعية، كما أعرب عن أمله فى أن يتواصل العمل فى المحطة النووية بشكل آمن وأن لا تكون هناك كارثة نووية.

 

اتهم وزير الخارجية الروسى فى مؤتمر صحفى، جهات لم يسمها بمحاولة إفشال مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية.

 

وبشأن القيود التى فرضها الاتحاد الأوروبى على تأشيرات شنجن على مواطنى روسيا، قال لافروف، إن روسيا لا تحتاج لمعاقبة مواطنى الاتحاد الأوروبى بشكل جماعى استجابة للقيود المفروضة على تأشيرات شنجن، مشيرا فى صدد آخر إلى 80% من الدول لم تستجب للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا رغم الضغوط والابتزاز.


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