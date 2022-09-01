وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة ينعيان الدكتور عبد الرحمن ذكرى (تحديث)

كتب محمد صبحى

نعت جامعة القاهرة ببالغ الحزن والأسى برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور عبد الرحمن ذكري أستاذ بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام ونائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 62 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة والمعهد القومي للأورام، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور عبد الرحمن ذكري قيمة وقامة أكاديمية وإدارية رفيعة، ومسيرته الأكاديمية والعلمية حافلة بالعمل والعطاء. وقام بالإشراف على العديد من المشروعات البحثية الكبرى في مجال الفيروسات والمناعة والخلايا الجذعية والجينوم البشري بالتعاون بين جامعة القاهرة وكبرى الجهات الوطنية والدولية.

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وفى سياق متصل، نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، د.عبدالرحمن ذكري نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث السابق، وأستاذ بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام، والذي وافته المنية صباح اليوم، داعين المولى - عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور عبد الرحمن ذكري له إسهامات متعددة في المجال العلمي والأكاديمي، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وصدر له العديد من الكتب والمقالات العلمية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى في العلوم والفنون عام 2017، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عام 2015، وجائزة جامعة القاهرة التقديرية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عام 2013، وجائزة جامعة القاهرة للنشر العلمي الدولي سنويا منذ عام 2007 وحتى 2019، وجائزة دكتور محفوظ لأفضل مشروع بحثي في مصر عام 2008، وجائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمي عام 2006، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عام 2004، وجائزة الرابطة الأمريكية للأبحاث في دراسة عن سرطان الثدى عام 2000، وجائزة جمعية السرطان المصرية لأفضل دراسة مصرية لأمراض الثدي عام 1999، وجائزة الانترلاب للتميز في مجال علوم البيولوجيا الجزيئية عام 1998.

وتدرج الدكتور عبد الرحمن ذكري في العديد من المناصب الأكاديمية حيث شغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، ووكيل بالمعهد القومي للأورام، ورئيس قسم بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام، ورئيس الجمعية الأمريكية لأورام الكبد، ورئيس جمعية الخلايا الجزعية.