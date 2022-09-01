وزيرة البيئة: اتفاق مصرى أمريكى على دعم برنامج "نوفى"

كتبت منال العيسوى

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 و جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وأمريكا ، فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخcop27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم وذلك على هامش مشاركتها فى اجتماع وزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين المنعقد بإندونيسيا بحضور السفير أيمن ثروت ممثل وزارة الخارجية والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اللقاء تناول سبل دعم مصر ببرنامج المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، والتي تعرف باسم "نوفي NWFE"، والتى تعد برنامجاً وطنياً لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وخاصة، فيما يتعلق باستبدال عدد 17 محطة كهرباء تعمل الغاز الطبيعى بمحطات الطاقة الجديدة و المتجددة بقدرات تصل إلى 10 جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، كما أنه جارى دراسة البرنامج من بنك الاعمار و التنمية الأوروبى وعدد من الجهات المانحة على أن يقدم جزء كمنحة وجزء اخر كتمويل ميسر واستثمارات من القطاع الخاص باجمالي تكلفة حوالى 10 مليارات دولار.

كما أكدت د. ياسمين فؤاد أنه سيتم الإعلان عن الاتفاق المصرى الأمريكى ودعم دول الآتحاد الأوروبى ومنظمات التمويل الدولية أثناء مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك تكامل بين الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة والغذاء والمياه، فقد تم استعراض امكانية تمويل برنامج تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية التي تعد فرصة لإدراج القطاع الخاص إلى جانب استخدم محاصيل قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخي والذى يشكل مسار عمل للتحول الاخضر لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء أمكانية مشاركة الجانب الأمريكى فى دعم مساندة مبادرة الزراعة التى من المقرر أن تطلقها مصر بمؤتمر المناخ القادم، كما تم التباحث حول المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ cop27 وذلك فيما يخص برنامج التخفيف المزمع إصدار قرار به فى مؤتمر شرم الشيخ و موضوع الخسائر و الاضرار لدفع جدول أعمال المؤتمر و الخروج بنتائج واضحة فى هذا الخصوص.

ومن جانبه رحب السيد جون كيرى بالمبادرات المصرية والاستعدادت لمؤتمر المناخ مؤكداً على دعمه لمصر لانجاح مؤتمر المناخ القادم ، خاصة أنه مؤتمر للتنفيذ كما أكد على أن مصر من الدول التى تسير على الطريق الصحيح للتحول الأخضر ، والذى يعنى مزيد من فرص الوظائف الخضراء، مشيرا إلى ضرورة توحيد العالم فى مواجهة التحديات العالمية للتغيرات المناخية.

كما أبدى المبعوث الأمريكى للمناخ الاهتمام ببرنامج تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بالإضافة إلى إمكانية التمويل والمساندة الأمريكية للمبادرة المصرية الخاصة بالزراعة والتى سيتم الإعلان عنها بالمؤتمر.

جديرا بالذكر أن برنامج "نوفى" قامت وزارة البيئة بإعداده من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات الفنية والمعنية اتساقا مع كلا من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيا 2030 ، والتى نتج عنها حزمة من البرامج و المشروعات والتى تم تصنيفها ودمجها لتكون مشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء.