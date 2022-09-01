واردات البترول تقود قائمة واردات السلع للتراجع مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية 6.62 مليار دولار فى شهر مايو الماضى، بينما كانت 7.45 مليار دولار في شهر مايو عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 11.1%، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن هناك مجموعة من السلع ساهمت في تراجع الواردات المصرية خلال تلك الفترة، وكان على رأسها الواردات من البترول الخام حيث بلغت وارداته نحو 457.7 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل نحو 504.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت نسبته 9.2%، يليها الواردات المصرية من منتجات البترول وبلغت قيمتها نحو 314.5 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 415 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 24.2%.

وتضمنت القائمة أيضا الواردات المصرية من الأدوية والمحضرات الصيدلانية بقيمة 273.5 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 331.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 17.4%.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، تراجع قيمة العجـز فى الميـزان التجارى ليسجل 2.61 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.06 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 35.8٪.