نيابة العطارين تجدد حبس عاطلين لحيازتهما 75 طربة حشيش للاتجار بها

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 75 طربة لمخدر الحشيش زنة 7.500 كيلو بقصد الاتجار بها، والتوزيع على العملاء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بالإتجار فى المواد المخدرة، واتخذا دائرة قسم شرطة العطارين، مسرحاً لمزاولة النشاط الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 75 طربة لمخدر الحشيش زنة 7.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.