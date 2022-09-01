ننشر خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة خلال شهر سبتمبر بقرى البحر الأحمر

وتنطلق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي تضم جميع التخصصات ويتم خلالها اجراء الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا عقب الانتهاء من الكشف علي اهالي قرية الحمروين الي قريتي ادلديت وسرارة بالشلاتين لمدة يومين 8 و9 سبتمبر .

وتتابع القوافل عملها عقب قري أدلديت وسرارة الكشف الطبي علي اهالي مدينة حلايب لمدة يومين 10 و11 سبتمبر، ومنها لقرية ابو رماد التابعة لحلايب يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، ثم تنطلق الي مدينة مرسي علم بعد ذلك .

تبدأ القوافل العلاجية عملها بمدينة مرسي علم بقريتي حماطة وابو غصون يومي 14 و 15سبتمبر، ومنها إلي وحدة طب الأسرة بمرسي علم يومي 16 و 17 سبتمبر، ثم تنطلق لقريتي أم الحويطات والنصر التابعتين لمدينة حلايب يومي 18 و 19 سبتمبر.

وتنهي القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بالكشف الطبي وصرف العلاج مجانا علي أهالي قري البحر الأحمر يومي 20 و21 بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.