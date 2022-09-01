نقابة الأطباء تُعد لائحة جديدة لصندوق دعم أعضائها فى الكوارث والأزمات

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ، مقرر اللجنة الاجتماعية، إن اللجنة أعدت مقترح للائحة جديدة لصندوق دعم الأطباء فى الكوارث والأزمات، وأشارت خلال الورشة الثالثة بمؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، المنعقد اليوم، والتي تستمر فعالياته على مدار يومين بمشاركة النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات، أن الورشة تناقش كيفية إنشاء صناديق الدعم بالنقابات الفرعية، ومشاكل المعاشات وتحديث البيانات.

وأوضحت إيمان سلامة، أنه سيتم كذلك مناقشة مشاكل مشروع العلاج وتحسين أداءه بالمحافظات، حيث سيشارك مسئولو اتحاد نقابات المهن الطبية في جزء من الورشة لمناقشة الحضور في المعاشات ومشروع العلاج التي يقوم عليهما اتحاد المهن الطبية.

يأتى ذلك بعدما أكد الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، أن لجنتى المنشآت والقانونية بالنقابة قد أعدتا مقترح لائحة جديدة ينظم إجراءات استخراج تسجيل المنشآت الطبية الخاصة بالنقابة وينظم هذه الإجراءات بين النقابة العامة والنقابات الفرعية ويمنع التفاوت في الإجراءات والمصاريف والتي اشتكى منها الأطباء في بعض المحافظات، وأضاف الدكتور أحمد على أنه بعد طرح هذه اللائحة على مؤتمر النقابات الفرعية سيتم عرضها على عموم الأطباء للتوعية بها.