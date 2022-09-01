اليوم السابع
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ندوة تعريفية بمطار الأقصر حول منظومة التأمين الصحى الشامل

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:49 م
ندوة تعريفية بمطار الأقصر حول منظومة التأمين الصحى الشامل مطار الأقصر
كتبت رحاب نبيل

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نظم مطار الأقصر ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل وطرق التسجيل والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لمنتفعي المنظومة وآلية تسديد الاشتراكات وانضمام المغتربين.

 

وأبدى اللواء أشرف عادل مدير مطار الأقصر ترحيبة بالضيوف وعلي رأسهم دكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين.

          

وأشار الدكتور أحمد عطية إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية وفقاً للقانون مع إعفاء غير القادرين من سداد الاشتراكات والتزام القادرين على سداد اشتراك التأمين الصحي الشامل.                               

 

وفي نهاية الندوة تم الرد على مقترحات واستفسارات ممثلي الشركة المصرية للمطارات وممثلي شركات الطيران، حول العقبات التي تواجه المستفيدين عند تلقي الخدمة الطبية التي تقدم بالمنظومة.

 

وأشار أحمد أمين مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالفرع إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن 16528 بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في حال تأخر الحصول على الخدمات الطبية.


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