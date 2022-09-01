نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.. هل يحق للطالب التحويل من جامعة أهلية أخرى؟

كتب محمد صبحى

بعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية وبدأ الطلاب يتساءلون عن إمكانية التحويل من جامعة أهلية إلى جامعة أهلية أخرى خاصة وأنه تم إعلان نتيجة ترشيح الطلاب للجامعات الأهلية حيث يتمكن الطلاب من طباعة بطاقة الترشيح والتوجه مباشرة للجامعات الأهلية لاستكمال إجراءات القيد.

واكدت وزارة التعليم العالى أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى.

كان مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي أعلن عن انتهائه من تنسيق طلاب الثانوية العامة للجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وانتهى مكتب التنسيق إلى قبول 14 ألف طالبا بكافة الجامعات الأهلية الجديدة (12 جامعة أهلية) مُوزعين على التخصصات العلمية المختلفة، وذلك وفق الحدود الدنيا الآتية للقبول:

الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%.

طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%.

العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%.

الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%.

العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%.

العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%.

التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%.

الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.

التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%.

الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%.

الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%.

الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%.

الآداب: 307 درجة بنسبة 74.88%.

الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%.

التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.