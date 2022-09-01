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نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.. رابط الحصول على النتيجة برقم الجلوس

الخميس، 01 سبتمبر 2022 07:44 ص
نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.. رابط الحصول على النتيجة برقم الجلوس الجامعات الاهلية
كتب محمد صبحى

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أتاح موقع التنسيق الإلكترونى، نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية الـ 12 المنبثقة من الجامعات الحكومية، وذلك لطلاب الثانوية العامة.
 
وينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى:
https://tansik.digital.gov.eg/ApplicationH/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx
 
 
وسجلت الحدود الدنيا  للقبول بالجامعات الأهلية :
 
الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%.
طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%.
العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%.
الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%.
العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%.
العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%.
التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%.
الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.
التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%.
الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%.
الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%.
الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%.
الآداب: 307 درجة بنسبة 74.88%.
الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%.
التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%. 
 
 
 
 
 

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