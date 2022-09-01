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نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. مكتب التنسيق يؤكد إعلان النتيجة مساء اليوم

الخميس، 01 سبتمبر 2022 06:26 م
نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. مكتب التنسيق يؤكد إعلان النتيجة مساء اليوم وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى أن  مكتب التنسيق بدأ في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 ولمدة خمسة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.
 
وأوضح مكتب التنسيق، أنه وقد تقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وسيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022. 
 
☆ المرحلة الثالثة :-
• سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب. 
 
• في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيًا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي مكان في مصر.
 
 

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