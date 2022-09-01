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نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022 برقم الجلوس على اليوم السابع

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:08 ص
نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022 برقم الجلوس على اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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حرصا على توفير الخدمات لقرائه، ينشر اليوم السابع ظهر اليوم نتيجة الثانوية العامة دور ثان برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الدخول على موقع اليوم السابع والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها.

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر موقع اليوم السابع والموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

للاطلاع على النتيجة اضغط هنا..


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