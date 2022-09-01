اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:52 م
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نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال رفع كفاءة عدد من المدارس بالخارجة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:06 م
نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال رفع كفاءة عدد من المدارس بالخارجة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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تفقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بإدارة الخارجة التعليمية بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وللاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، حيث رافقها المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية ومسئولى التربية والتعليم بالمحافظة.

 

وتابعت نائب محافظ الوادي الجديد أعمال رفع كفاءة وإنشاء الأسوار الخارجية بمدارس ناصر الابتدائية والإعدادية والزهور للتعليم الأساسي، وأشادت بأعمال تطوير المعامل والملاعب وحديقة الطفل وإنشاء مظلات لحماية الطلاب، ووجهت بعمل صيانة لدورات المياه وسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية قبل بدء العام الدراسى.

 


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