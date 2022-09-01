نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال رفع كفاءة عدد من المدارس بالخارجة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

تفقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بإدارة الخارجة التعليمية بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وللاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، حيث رافقها المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية ومسئولى التربية والتعليم بالمحافظة.