"مياه الفيوم" تعقد ندوة وورشة لتعليم مبادئ "السباكة" للسيدات بقرية قوتة

الفيوم رباب الجالي

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه الفيوم، استمرار الشركة فى تنفيذ الأنشطة التوعوية المختلفة بكافة قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، موضحًا أنه تم عقد ندوة وورشة لتعليم مبادئ أعمال السباكة الخفيفة للسيدات بقرية قوتة.

وأضاف عبد الجليل، أن الأنشطة التوعوية التي يتم تنفيذها تستهدف فى المقام الأول قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتعريف المواطنين بالمجهودات التى تبذلها الدولة في توفير حياة كريمة لكل المواطنين من خلال أعمال إنشاء مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها حتى يكون المواطن على دراية بكل ما يتم تنفيذه بجانب مشاركته الفعالة في بناء الدولة المصرية الحديثة، علاوة على تنفيذ أنشطة توعوية بهدف رفع الوعى المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى المواطنين والحفاظ على مصادرها من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وحثهم على استخدام القطع الموفرة لتقليل وترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن الأنشطة تضمنت جانبا عمليا لتعليم السيدات كيفية تصليح السباكة المنزلية الخفيفة المعطلة للحد من إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب نتيجة هذه الأعطال.