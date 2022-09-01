"مياه الشرب" تعلن عن فتح باب التعاقد لتوصيل المياه لسكان البدارى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن فتح باب التعاقد على توصيل المياه لسكان منطقة البدارى الجديدة بالغردقة، مؤكدة على أن التعاقدات الجديدة أو التحويل للتعاقدات يتم من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتحت إشرافها.

وكانت ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أهالى مناطق شنيشن والمستعمرة والأمل بمدينة القصير وسط البحر الأحمر بالتوجه لفرع الشركة بالقصير للتعاقد على توصيلات الصرف الصحى بالقصير.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، حملة توعية مائية للمشاركين بالانشطة الرياضية وأكاديمية الكرة الطائرة بأحدى المدارس بالغردقة للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها والتوعية بخدمات الشركة.