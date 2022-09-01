موسكو: زيارة بعثة الطاقة الذرية ستفتح أعين المجتمع الدولى على مصدر التهديد

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي محاولة جديدة لتعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا النووية، فإن مسؤوليتها يتحملها النظام في كييف والقائمون عليه، وفقا لروسيا اليوم.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية عدم رد فعل الغرب على قصف كييف للمحطة النووية، موضحة أن ذلك يجعله شريكا في التخريب والخطوات التخريبية الأخرى التي قد يقوم بها القوميون المتطرفون.

وأشادت وزارة الخارجية الروسية بشجاعة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستعدادهم للعمل رغم تواصل النيران من الجانب الأوكراني، موضحة أن زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستفتح أعين المجتمع الدولي على المصدر الحقيقي للتهديد لأمن محطة زابوروجيا النووية.