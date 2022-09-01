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مواعيد بدء العام الدراسى.. 18 سبتمبر للمدارس الدولية و1 أكتوبر لطلاب اللغات

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:45 ص
مواعيد بدء العام الدراسى.. 18 سبتمبر للمدارس الدولية و1 أكتوبر لطلاب اللغات تلاميذ ببداية العام الدراسى ـ أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء العام الدراسي الجديد، حيث تبدأ الدراسة في المدارس الدولية ذات طبيعة خاصة 18 سبتمبر المقبل، بينما يبدأ أول يوم دراسة للطلاب فى المدارس الخاصة لغات والرسمية للغات والرسمية عربى يوم 1 أكتوبر المقبل.

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة الالتزام بمواعيد بدء العام الدراسي الجديد.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022، التي وافق عليها المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:

 

- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

 

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

 

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

 

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

 

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

 

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

 

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

 

- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

 

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

 

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.

 

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

 

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.


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