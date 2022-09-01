مندوب موسكو: واشنطن عطلت مشاركة وزير الداخلية الروسى فى قمة بالأمم المتحدة

كتب أحمد عرفة

أكد الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة الأمريكية عطلت مشاركة وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف في قمة وزراء الداخلية في الأمم المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة أنه بسبب تصرفات الجانب الأمريكي، تعطلت مشاركة الوفد الروسي من وزارة الشؤون الداخلية برئاسة وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف.

وتابع الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة : أعضاء الوفد الروسي ببساطة لم يحصلوا على تأشيرات للدخول، وهذا يمثل انتهاكا صارخا آخر من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، نود أن نؤكد مرة أخرى أن منح التأشيرات لممثلي الدول ليس امتيازا، ولكنه التزام أمريكي استنادا للقانون الدولي.