مكتبة الإسكندرية تنظم ختام مسابقة كلايماثون الإسكندرية للشباب

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ختام مسابقة كلايماثون الإسكندرية للشباب في مجال تغير المناخ واختيار أفضل الافكار المقدمة في مجال تغير المناخ بالإسكندرية وذلك يومي 5 و6 سبتمبر 2022 بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتنظم مسابقة كلايماثون الدولية في العديد من دول العالم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع الابتكار المناخي بالاتحاد الأوروبي، وتعد مسابقة كلايماثون فرصة للشباب للمشاركة في ابتكار أفكار تعالج تحديات المناخ المحلية.

ويعد الهدف الرئيسي من المسابقة هو زيادة الوعي بقضايا المناخ، وكيفية التعامل مع الوضع الراهن والمستقبلي في ظل التداعيات الكبيرة والمقلقة التي تسببها ظاهرة تغير المناخ.

وأطلق برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية المسابقة هذا العام ولأول مرة بمحافظة الإسكندرية في مايو الماضي، حيث تقدم عدد كبير من الشباب في صورة مجموعات عمل بأفكارهم ومشاريعهم التي تسعي للحد من اثار تغير المناخ، وكان إجمالي المشروعات المتقدمة للمسابقة حوالي 50 مشروع تم اختيار أفضل 10 مشروعات للتأهل الي المرحلة النهائية والتي تشمل برنامج تدريبي مكثف لبناء قدرات الشباب وتدريبهم على تطوير المشروعات الخاصة بهم وثقلهم بالجانب العلمي والأكاديمي.

وسوف يتم عرض المشروعات بعد التدريب على لجنة تحكيم من خبراء أكاديميين وخبراء من مجال الصناعة ومن مكتبة الإسكندرية لاختيار مشروع واحد فقط على مستوي الإسكندرية، هذا المشروع سيتأهل إلى مسابقة كلايماثون الوطنية التي يتنافس فيها أصحاب المراكز الاولي من جميع المحافظات لاختيار فريق فائز على مستوى الجمهورية لعرضه في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.