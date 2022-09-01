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الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:28 م
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مقتل طفل وإصابة 7 أشخاص بانفجار قنبلة فى مدينة جبلة السورية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:01 م
مقتل طفل وإصابة 7 أشخاص بانفجار قنبلة فى مدينة جبلة السورية انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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قتل طفل (13عاما) وأصيب 7 آخرون، جراح أحدهم خطيرة إثر انفجار قنبلة في حي الجبيبات الغربية في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية على الساحل السوري.

وذكرت وكالة "سانا" أن طفلا توفى في الانفجار، إضافة إلى جرح 7 آخرين، وأضافت أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

فيما قالت وسائل إعلام محلية إن القنبلة كانت قرب حاوية قمامة وأدى انفجارها إلى وفاة فتى وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى مشفى المدينة، إضافة إلى تضرر عدد من السيارات.

ولم تعرف بعد تفاصيل أخرى عن الحادثة التي باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابساتها، حسب المصادر السورية.


سوريا

اللاذقية

مدينة جبلة

أزمة سوريا



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