معرض أهلا مدارس يستقبل الزوار.. وطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة 25%

كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

استقبل معرض وزارة التموين "أهلا مدارس" بالتعاون مع الغرفة التاجرية بالقاهرة اليوم الخميس الزوار" بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 % الى 30% مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس الأربعاء المعرض الرئيسي لسلسلة معارض" أهلا مدارس"، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، يرافقه كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلي الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتي نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحي الحياة في دول العالم ومصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.