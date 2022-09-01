اليوم السابع
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مصرع مدير شركة "لوك أويل" النفطية فى موسكو إثر سقوطه من نافذة المستشفى

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:31 ص
مصرع مدير شركة "لوك أويل" النفطية فى موسكو إثر سقوطه من نافذة المستشفى الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفادت مصادر فى موسكو بمصرع رئيس مجلس مدراء شركة "لوك أويل" النفطية، رافيل ماغانوف، اليوم الخميس، جراء حادث سقوطه من نافذة المستشفى المركزى للمدينة فى غرب موسكو، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

من جهتها نقلت وكالة "تاس" عن مصدر فى شرطة العاصمة الروسية أن "الحادث وقع في الساعة 07:00 صباح اليوم الخميس تقريبا في المستشفى المركزي في شارع المارشال تيموشينكو، حيث سقط رجل من نافذة الطابق السادس، وتوفي متأثرا بجروحه".

وأضاف المصدر أنه يجري الآن التحقيق في ملابسات الحادث.

من جهتها أعلنت وسائل إعلام  أن الرجل الذي لقى مصرعه نتيجة الحادث هو رئيس مجلس مدراء شركة "لوك أويل" النفطية الروسية، رافيل ماغانوف، الذي كان يخضع للعلاج في المستشفى.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن الحديث يدور عن الانتحار. وأضاف المصدر: "تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بنوبة قلبية. بالإضافة إلى ذلك كان يتناول مضادات الاكتئاب".

 


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